كلاس يان هونتلار.. «صياد» يزيده العمر تألقاً

المصدر: إعداد – مجتبى فاروق

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أثبت الهولندي كلاس يان هونتلار أن عامل السن لا يؤثر على اللاعب الموهوب، خاصة المتخصص في هز شباك المنافسين، فعلى الرغم من أن عمر المهاجم الملقب بـ «الصياد» وصل إلى السادسة والثلاثين عاماً، إلا أن ذلك لم يزده إلا تركيزاً في منطقة الجزاء، وظلت أهدافه تتواصل مع فريقه القديم الجديد أياكس أمستردام.

3

سجل أول ثلاثية «هاتريك» في مسيرته عندما كان معاراً من آيندهوفن إلى نادي أغوف في الدرجة الثانية الهولندية، وكان ذلك في مباراته الثانية مع الفريق وكانت في شباك هيراكليس الميلو في سبتمبر عام 2003.

82

هدفاً في 175 مباراة، وضعته في المركز الثاني للهداف التاريخي لنادي شالكه الألماني، بعد الألماني كلاوس فيشر الذي سجل 182 هدفاً للفريق خلال 295 مباراة.

42

وصفه لويس فان غال المدرب الأسبق لمنتخب هولندا بأنه أفضل من يلعب في منطقة الجزاء، وكان ذلك طبيعياً بعد أن سجل 42 هدفاً خلال 76 مباراة خاضها مع منتخب بلاده.

7

تعد فترته مع ميلان هي الأسوأ في مسيرته الرياضية إذ لعب موسماً وحيداً للفريق الإيطالي، شارك معه في 25 مباراة وسجل 7 أهداف فقط.

بطاقة

الاسم: ديريك كلاس يان هونتلار

تاريخ الميلاد: 12 – 8 - 1983

مكان الميلاد: فوردبيرت – هولندا

الطول: 186 سم

الخانة: مهاجم

الأندية

آيندهوفن: 2002 – 2004

هيرينفين: 2004 - 2006

أياكس: 2006 – 2008

ريال مدريد: 2009

ميلان: 2009 - 2010

شالكه: 2010 – 2017

أياكس: 2017 -

إحصاءات الموسم

عدد المباريات: 12

عدد الدقائق: 354

الأهداف: 8

التمريرات الحاسمة: 2

البطاقات الصفراء: 0

البطاقات الحمراء: 0

محاولات على المرمى: 1.8 في المباراة

دقة التمرير: 94 %

قيادة الهجمات: 3.1 في المباراة

نجم المباراة: 0

نقاط القوة

التمركز في منطقة الجزاء: 97 %

الكرات العكسية: 98.5 %

قيادة الهجمة: 96 %

إنهاء الهجمة: 98.5 %

التحكم في الكرة: 97.3 %

المهام الدفاعية: 91 %

دعم الزملاء: 96.7 %