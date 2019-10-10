بيتر تشيك.. من كرة القدم إلى هوكي الجليد

المصدر: البيان الإلكتروني

فاجأ بيتر تشيك محبيه بالعودة من اعتزال كرة القدم لممارسة لعبة هوكي الجليد التي كان يمارسها وهو شاب في بلاده، ويتابعها منذ أن كان طفلاً.

والحارس صاحب الـ37 عاماً عمل فترة بمنصب إداري رفقة فريقه الأسبق تشيلسي عقب اعتزاله.

وانضم بيتر تشيك إلى نادي جيلديفورد فينيكس لرياضة هوكي الجليد، إذ سيحرس مرماه أيضاً بعد أن خاض 727 مباراة طيلة مشواره الاحترافي لكرة القدم، بعدما مثّل عدة أنديَّة، أبرزها سبارتا براغ التشيكي، وتشيلسي وأرسنال الإنجليزين، بعدما بدأ ممارسة اللعبة بنادي فيكتوريا بلزن في بلاده.

اللاعب، قال في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي لنادي جيلديفورد فينيكس، إنه يتمنّى أن يُساعد الفريق، الذي وصفه بـ "الشاب" لتحقيق أهدافه خلال الموسم الحالي، إضافة إلى الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات عند إتاحة اللعب له.

وأضاف: "سعيدٌ جداً بممارسة لعب رياضة الهوكي الجليدي التي سبق أن مارستها حين كنت شاباً ببلادي، لذا أسعى بشغف تجاه التجربة الجديدة"، بحسب "اندبندنت".

واختتم الحارس التشيكي حديثه بـ"أحببت اللعبة وشاهدتها ومارستها وأنا طفل، والآن بعد 20 عاماً من لعب كرة القدم أعود إليها مرة أخرى. ستكون تجربة رائعة بالنسبة إليّ".

ليس بيتر تشيك الوحيد السعيد بتجربته الجديدة في لعبة كرة الهوكي الجليكي، بصفوف نادي جيلديفورد فينيكس، إذ أبدى رئيس النادي ميلوس ميليتشريك، في تصريحات صحافيَّة، تحمّسه للغايَّة لانضمام الحارس التشيكي إلى صفوفهم.

ومن المقرر أن يخوض شيك مباراته الأولى بصفوف نادي جيلديفورد فينيكس الأحد المقبل ضد نظيره سويندون وايلد كاتس.

يُذكر أن الحارس التشيكي توّج مع نادي تشيلسي الإنجليزي بـ 13 لقباً خلال 11 عاماً.

تشيك لا يمتلك مسيرة حافلة فقط مع الأنديَّة التي مثَّلها، إنما مع منتخب بلاده أيضاً الذي مثله في 124 لقاءً بالفريق الأول منذ أن تم تصعيده في فبراير (شباط) 2002