فيتنام تهزم ماليزيا وتشعل المجموعة السابعة

المصدر: وكالات

نجح منتخب فيتنام في تحقيق الفوز على ضيفه منتخب ماليزيا بهدف وحيد اليوم الخميس، على ملعب ستاد ماي دينه في هانوي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ورفعت فيتنام رصيدها إلى 3 نقاط، بينما ظل رصيد ماليزيا دون نقاط، لتشتعل المنافسة في المجموعة التي يلعب ضمنها منتخبنا الوطني الأول.

وفرض منتخب فيتنام سيطرته في بداية المباراة، واستمر الضغط حتى سجل هدفه في الدقيقة 40، عندما أرسل كوي نغوك هاي، تمريرة طويلة متقنة إلى نغوين كوانغ هاي، ليسدد بعيداً عن متناول الحارس محمد فاريزال مارلياس.

وفي الشوط الثاني تراجعت وتيرة الأداء من كلا الفريقين، حيث كانت السيطرة النسبية لصالح المنتخب الفيتنامي دون خطورة على المرمى.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تلتقي تايلاند مع الإمارات في باثوم ثاني، وإندونيسيا مع فيتنام في بالي.