حلم إيهاب في الميدالية الأولمبية يتبخر

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

في وقت توقّع الكثيرون تجهيز الربّاع المصري الأولمبي محمد إيهاب للمنافسة على ميدالية أولمبية في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (طوكيو 2020)، أعلن إيهاب اعتزاله رياضة رفع الأثقال، وإنهاء مسيرته بعد إيقاف الاتحاد المصري، وعدم مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020، بسبب ثبوت تناول اللاعبين المصريين منشطات في بطولة أفريقيا للناشئين، وبالتالي لا يحق لهم المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وقال إيهاب: «إنه قرر الاعتزال بعد إيقاف اتحاد بلاده، برغم حلمه بتحقيق ميدالية ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو، لكن بعد ما حدث أخيراً أصبح من الصعب رفع الإيقاف»، ولفت إلى أنه لا يوجد سبب لاستكمال مسيرته، وأن قصته انتهت مع اللعبة، لكن لو حدثت معجزة، وتم رفع الإيقاف عن الاتحاد المصري سيعود للتدريبات. وأضاف صاحب برونزية أولمبياد ري ودي غانيرو 2016 أنه لم تتم طرح فكرة مشاركته تحت العلم الأولمبي حتى الآن، ولكن إذا رأى المسؤولون إمكانية اللعب تحت العلم الأولمبي سيفكر في الأمر، لا سيما أنه يحق لبعض الرياضيين المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية تحت العلم الأولمبي بسبب إيقاف بلادهم، وهو ما حدث في الدورة الأولمبية الأخيرة، بمشاركة رياضيين من روسيا والكويت.