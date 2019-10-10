مهرجان سلطان بن زايد التراثي يبحث الاستعدادات للدورة 14

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

عقدت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان سلطان بن زايد التراثي 2020 اجتماعاً مع اللجان العاملة، وفرق العمل لمناقشة الاستعدادات لانطلاق الحدث التراثي في دورته الرابعة عشرة في العشرين من يناير المقبل، وبحث الاجتماع الذي عُقد برئاسة الدكتور عبيد علي راشد المنصوري، مدير ديوان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، نائب سمو مدير عام مركز سلطان بن زايد رئيس اللجنة العليا المنظمة، وحضور أعضاء اللجنة العليا وجميع رؤساء اللجان العاملة الاستعدادات الفنية والإدارية لانطلاق المهرجان.

وشدد الدكتور المنصوري على حرص اللجنة بذل كل ما يلزم لإنجاح الدورة المقبلة من الحدث التراثي الذي ينتظره عشاق التراث كل عام، وشدد على أهمية العمل الجاد والمخلص من أجل تقديم برنامج تراثي ثقافي مثالي متجدد يحقق توجيهات سمو راعي المهرجان ورؤيته.

وبدورهم، أكد المجتمعون حرصهم على تقديم كل ما يلزم والعمل بروح الفريق الواحد للوصول بالمهرجان إلى مرحلة متقدمة من التميز والجودة، مع أهمية المهرجان كحدث تراثي ثقافي كبير، وتعزيز جهود صونه والحفاظ عليه، كما أنه يسهم عاماً بعد عام، في وضع مدينة سويحان التي تشهد أحداثه، على خريطة السياحة العالمية.