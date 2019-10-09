الإسباني راهم يتصدر المتأهلين في السباق إلى غولف دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتلى الإسباني جون راهم البطل السابق لجولة موانئ دبي العالمية قمة ترتيب اللاعبين المتأهلين للمشاركة في بطولة «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، وتقدم من المركز الثاني إلى المركز الأول، بعد أن نجح في الدفاع عن لقب بطولة إسبانيا المفتوحة بنجاح، وبهذا الفوز كسب راهم 460 نقطة ليصبح مجموع نقاطه 3898.3 نقطة، وبذلك عزز اللاعب فرصة تواجده للفوز مرة أخرى بلقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تقام في شهر نوفمبر المقبل، على ملاعب عقارات جميرا للغولف، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وحجز الإسباني رافا كابريرا بيللو مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية بعدما اينتقل من المركز 22 إلى المركز 11 في ترتيب «السباق إلى دبي».