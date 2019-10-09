«صور مع الفنانين» تعرّض محمد صلاح للهجوم

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

لم يكن النجم المصري الدولي محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول ، يتخيل يوما أن يكون في هذه المكانة، برغم أحلامه بأن يكون لاعباً معروفاً، وهو ما صرح به صلاح في حفل مجلة «جي كيو»، نسخة الشرق الأوسط من المجلة الأمريكية الشهرية، الذي أقيم في متحف اللوفر في العاصمة أبوظبي، أول من أمس، ومنحت المجلة العالمية صلاح، جائزة رجل عام 2019.

وكالعادة تعرض صلاح إلى انتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ممن يتصيدون الأخطاء، بسبب وجوده في هذا الحفل مع مجموعة من نجوم الفن في مصر، في وقت ابتعاده عن معسكر منتخب بلاده المقام حالياً بداعي الإجهاد، لا سيما مع انتشار عدة صور للنجم المصري مع الفنانين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع صلاح.

وبات صلاح واحداً من أبرز نجوم الكرة في العالم، بعدما إنجازاته مع ليفربول.