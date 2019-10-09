انتحار مشجع بسبب «الشياطين الحمر»

المصدر: عواصم - وكالات

أقدم مشجع كيني على الانتحار بعد تلقي فريقه المفضل مانشستر يونايتد «الشياطين الحمر» هزيمة أمام المضيف نيوكاسل (1 ـ 0) ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري. وقام المشجع بعد نهاية المباراة بالقفز من شرفة منزله الموجودة على ارتفاع عالٍ، ليسقط على الأرض ويفارق الحياة قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.

وفشل يونايتد في تحقيق الفوز خلال 8 مباريات متتالية خارج ملعبه، لأول مرة في تاريخه منذ بداية عصر «البريميرليغ»، وثاني أسوأ سلسلة له منذ عام 1989 (11 مباراة).

ولم يحقق المدرب النرويجي، أولي غونار سولسكاير، إلا 6 انتصارات فقط منذ تعيينه كمدرب دائم للفريق، لتكون نسبة الانتصارات 29%، رغم أنه خلال 19 لقاء حقق نسبة انتصار 74% عندما كان مدرباً مؤقتاً بعد رحيل مورينيو.