مباراة تتحول إلى «حلبة مصارعة»

المصدر: غواتيمالا - وكالات

تحولت مباراة كرة قدم في الدوري الغواتيمالي لـ «حلبة مصارعة» بعد أن اندلع شجار عنيف على أرضية ملعب مباراة «مونيسيبال» و«إكسلاغو»، أول من أمس شارك فيه أغلب لاعبي الفريقين.

واندلعت شرارة الشجار في الدقيقة 59 عندما سجل أصحاب الأرض الهدف الأول، وبدأ تلاسن بين اللاعبين قبل أن يتطور بلمح البصر بسبب أجواء المباراة المشحونة إلى عراك عنيف بالأيدي والأرجل على حد سواء ليندفع جميع من في الملعب إلى «ساحة المعركة».

وأشهر حكم اللقاء 8 بطاقات حمراء، كان نصيب فريق مونيسيبال بطاقتين، وفريق إكسلاغو 4 بطاقات، في ما كانت البطاقتان المتبقيتان من نصيب مدربي الفريقين.

يذكر أن مونيسيبال متصدر الدوري المحلي حسم اللقاء لمصلحته بهدفين نظيفين.