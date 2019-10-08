شاهد.. روسي مبتور الأطراف الأربعة يحقق رقما قياسيا في الغوص

المصدر: إعداد: راضية آيت خداش

نجح الغواص الروسي ديمتري بافلينكو وهو مبتور الذراعين والساقين، من تحقيق رقم قياسي في الغوص في أعمق حمام سباحة في العالم السبت الماضي.

ويعرف المسبح باسم Y-40 ويبلغ عمقه حوالي 40 مترًا ويقع بالقرب من بادوا في إيطاليا.

وقد سبق لديمتري وأن سجل رقماً قياسياً لأعمق غوص شخصي إذ سبق له الغوص في البحر المفتوح في مصر، حيث بلغ أقصى عمق له 40 مترًا (131 قدمًا).

شاهد.. روسي مبتور الأطراف الأربعة يحقق رقما قياسيا في الغوصhttps://t.co/F2HOieRbRx#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pPHEhQmid5 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 8, 2019