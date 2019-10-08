أندية عُمان تشارك في دوري الإمارات لسيدات اليد

المصدر: دبي : فائز بجبوج

تتجه النية نحو دعوة عدد من أندية سلطنة عمان الشقيقة، للمشاركة في مسابقات سيدات كرة اليد الإماراتي بالموسم الحالي 2019- ‏2020، خاصة بعد أن أبدى العديد من أندية السلطنة الرغبة في المشاركة الفعلية، ضمن بطولات اليد للسيدات بدولة الإمارات، وأكد عبد الله الكعبي عضو اتحاد كرة اليد، عضو اللجنة النسائية في الاتحاد، أن كافة الأمور سيتم الإعلان عنها خلال اجتماع اللجنة النسائية للاتحاد، والتي ترأسها أنيسة الشدادي، وبحضور أعضاء اللجنة ناصر الحمادي وكشف الكعبي، عن نية دعوة القائمين على اللعبة، وخاصة الفرق النسوية في أندية الدولة، والمسؤولين عن الأنشطة الرياضية في الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، وحتى الجامعات والكليات، سيتم دعوتهم لحضور هذا الاجتماع الموسع، للاطلاع على مدى الرغبة في ممارسة اللعبة، ومن ثم المشاركة في بطولات الموسم الحالي، مع وضع الضوابط والقواعد والحوافز التي تشجع على المشاركة الفعلية في الموسم.

وأرجع الكعبي ذلك الاجتماع، لتوسيع قاعدة اللعبة بالدولة للجنس اللطيف، خاصة أن بطولات المواسم السابقة، لم يتعدَ عدد الفرق المشاركة في المسابقات أصابع اليد الواحدة.