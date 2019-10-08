رقصة مارادونا

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

حقق جيمناسيا، فوزاً في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، على فريق غودوي كروز 4 ـ 2، وانتشر بعدها مقطع مصور للأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا مدرب الفريق، وهو يرقص أمام لاعبيه في غرفة تبديل الملابس عقب المباراة.

ورغم ظروفه المرضية الحالية التي تحد كثيراً من حركته، إلا أن مارادونا رقص تعبيراً عن شدة الفرح بهذا الفوز، والذي جاء بعد 3 هزائم متتالية، ليبتعد جيمناسيا عن مؤخرة ترتيب الدوري الأرجنتيني، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط من 9 مباريات متقدماً بنقطة على غودوي. وتنتظر جماهير الفريق تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية لتحسين مركز الفريق في ترتيب الدوري.