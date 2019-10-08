زلاتان يهدي نفسه «فيراري» بـ 1.6 مليون يورو

المصدر: عواصم - وكالات

أهدى النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نفسه في عيد ميلاده الـ 38، سيارة فيراري مونزا، تصل قيمتها إلى 1.6 مليون يورو، ليكون واحداً من 499 شخصاً حول العالم يمتلكون مثل هذه السيارة.

وتعد «فيراري مونزا» من السيارات النادرة من حيث مواصافاتها، إذ تقطع مسافة من الصفر حتى 60 كم بالساعة بنحو 2.6 ثانية. ويعشق زلاتان الفيراري، حتى إنه يصف نفسه بهذا الطراز، فهو سبق وصف شكل المنافسة مع باقي اللاعبين في بطولة الدوري الأمريكي، بقوله: «أشعر كأنني سيارة فيراري تلعب بجوار سيارات فيات، لا الفيراري يمكن أن تتحول إلى فيات، ولا العكس قد يحدث».