«أوبريت التسامح» بـ5 لغات في افتتاح مونديال بناء الأجسام

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لبناء الأجسام والتي تقام في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، خلال الفترة (5-10) نوفمبر المقبل «أوبريت التسامح» الذي سيزين الحفل الافتتاحي للبطولة التي يشارك فيها أكثر من 1000 لاعب من مختلف دول العالم.

وأوضح خليل معروف مدير بطولة العالم أن الأوبريت سيكون بخمس لغات وهي العربية والإنجليزية والإسبانية والصينية والفرنسية وتبلغ مدة الأوبريت 5 دقائق، ومؤكداً أن اللجنة المنظمة برئاسة محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة اختارت اللغات المذكورة كونها أبرز اللغات للدول المشاركة في بطولة العالم سواء كان على مستوى الوفود المشاركة أو اللاعبين المتنافسين والجمهور المتوقع حضوره من مختلف دول العالم، وأن اللجنة المنظمة حريصة على أن تظهر النسخة المقبلة لبطولة العالم لبناء الأجسام بشكل احترافي.