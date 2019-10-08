مدرب الأمل «متخصص في الهلال»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أكد كفاح صالح الجيلي مدرب فريق الأمل عطبرة، تخصصه في الفوز على الهلال السوداني، مع عدد من الأندية التي أشرف على تدريبها، وقال صالح، عقب فوز فريقه على الهلال، ضمن مباريات الدوري السوداني، إنه سعيد بالفوز على الهلال، وقال: الفوز بجهد اللاعبين داخل الملعب. مشدداً على تخصصه في الهلال، ونجاحه في هزيمته في كل مكان وزمان، وكان كفاح ، قد فاز على الهلال مع أندية الأهلي عطبرة، والرابطة كوستي، والأمل عطبرة، ووعد بخطف إحدى بطاقات التمثيل الخارجي، فيما واصل فريق الهلال نزيف النقاط ، مسجلاً الخسارة الثانية.