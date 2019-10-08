مصرع لاعب سقط من الطابق السادس

المصدر: عواصم - وكالات

لقي الأرجنتيني أزيكويل إسبيرون لاعب فريق غريميو ، المعار لأتلنتي المكسيكي، حتفه، بعد سقوطه من الطابق السادس، خلال حفل في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وفقد اللاعب البالغ 23 عاماً، توازنه عند وقوفه على حافة شرفة، أثناء احتفاله مع أصدقائه في فيلا ديفوتو في بوينس آيرس، أول من أمس، بحسب ما نقلته صحيفة «صن» الإنجليزية. وأشارت المصادر إلى أن إسبيرون حاول إنقاذ نفسه بالتمسك بالسياج، إلا أنه لم ينجح، ليسقط في النهاية بطريقة مأساوية من الطابق السادس على الأرض مباشرة. ونعى النادي المكسيكي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.