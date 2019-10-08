تشابي ألونسو مهدد بالسجن 5 سنوات

المصدر: مدريد - وكالات

تبدأ محكمة في العاصمة الإسبانية مدريد اعتباراً من غد جلسات محاكمة نجم المنتخب الإسباني السابق تشابي ألونسو، للاشتباه في ارتكابه ثلاث جرائم بحق الخزانة العامة في أعوام 2010 و2011 و2012.

وذكرت مصادر قضائية أنه تقرر عقد جلستين بمجرد أن أعلنت محكمة إقليم مدريد اختصاصها بمباشرة محاكمة ألونسو، لاعب ريال مدريد السابق والمدرب الحالي لناشئي ريال سوسييداد، الذي تطلب النيابة معاقبته بالسجن 5 سنوات وغرامة بقيمة 4 ملايين يورو. وكانت المحكمة قد علقت في 22 من يناير الماضي المحاكمة للبت في اختصاصها بالنظر في القضية.