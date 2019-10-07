«الكايت سيرف» للمرة الأولى في سباق مهرجان دلما التاريخي الثالث

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قررت اللجنة العليا المنظمة لسباق مهرجان دلما التاريخي الثالث للمحامل الشراعية 60 قدماً، إضافة رياضة «الكايت سيرف» للمرة الأولى ضمن النشاطات التي ستشهدها القرية التراثية المرافقة للمهرجان ، كما قررت اللجنة نقل مقر القرية التراثية بالجزيرة التاريخية، حيث ستوجد على شاطئ البحر مباشرة في المنطقة التي تقع بين الميناء وقاعة الأعراس، وذلك في إطار سعيها لمشاركة أكبر عدد ممكن من الضيوف، لا سيما بعد أن تمت زيادة مساحتها لتصل إلى 12500 م مربع، وتعج القرية التراثية بالعديد من الفعاليات التي تخدم جميع أفراد العائلة، فهناك مسابقات الكايت سيرف، وكذلك كرة الشاطئية، وكرة الطائرة الشاطئية، ومسابقات شد الحبل، إضافة إلى المسابقات التراثية، مثل الصيد، وخصصت اللجنة جوائز مالية قيمة للفائزين في تلك المسابقات، لتحفيزهم على الوجود والتفاعل مع الحدث، ولم يفُت على اللجنة المنظمة الفعاليات النسائية، مثل الأزياء التراثية، وكذلك الطبخ وصناعة التلي والخوص.