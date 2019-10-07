وزيرة الرياضة السودانية تقاضي داعيةً دينياً

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تطور جديد شهده انطلاق دوري كرة القدم النسائية في السودان، بإعلان مكتب ولاء البوشي، وزيرة الشباب والرياضة السودانية تقديمها دعوى قضائية بحق الداعية السوداني عبدالحي يوسف، على خلفية اتهامه لها بالردة.

وأوضح مكتب الوزيرة أنها قدمت بلاغاً رسمياً ضد يوسف، فيما قامت النيابة السودانية باستدعائه للتحقيق في إطار القضية التي نجمت عن جدل كبير في السودان أثاره انطلاق دوري كرة القدم النسائية.

وفي موضوع آخر أثار إقصاء الحكم السوداني الأمين الهادي من كشوف الترشيح للشارة الدوية جدلاً عنيفاً في الأوساط التحكيمية، وبرز الحكم الأمين الهادي بصورة لافتة داخل المستطيل الأخضر، ويعد من الرياضيين الذين لعبوا دوراً مهماً في ثورة ديسمبر التي أطاحت نظام عمر البشير، حيث سجن مدة ثلاثة أشهر بسبب قيادته تظاهرات في حي الشجرة بالخرطوم آنذاك.

ورشحت لجنة التحكيم المركزية الحكم السمؤال الفاتح بديلاً للأمين الهادي في خطوة وجدت استنكاراً كبيراً من قبل الحكام الذين هددوا بمقاطعة مباريات الدوري تضامناً مع زميلهم وشددوا أنه مظلوم.

من ناحية أخرى خسر المنتخب الوطني السوداني الشاب آخر حظوظه في اعتلاء منصة التتويج بالمركز الثالث، عندما خسر في مواجهة نظيره الإريتري بهدف من دون رد جاء في الدقيقة (69) من عمر المباراة، التي جرت في ملعب أكاديمية كرة القدم بمدينة جينجا اليوغندية، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة سيكافا، وجاء الهدف عن طريق بنيام منقستيب، وفشلت محاولات صقور الجديان في التعديل.