ليستر سيتي يلجأ إلى الشرطة بعد «واقعة إصابة صلاح»

المصدر: لندن - وكالات

أكد المتحدث الرسمي لنادي ليستر سيتي، أن لاعب الفريق حمزة تشودري، تعرض لإساءة عنصرية، وذلك بعد مباراة فريقه أول من أمس، أمام ليفربول في الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي.

وقال المتحدث: «نحن نشعر بالفزع إزاء تلك التعليقات التي طالت حمزة، والتي أبلغنا الشرطة عنها، وعن منصات التواصل الاجتماعي التي استخدمت تلك الإساءات.. السلوك العنصري ليس له مكان في كرة القدم أو في المجتمع بشكل عام، سنتخذ كامل الإجراءات للحصول على حق اللاعب كاملاً ومعاقبة المسؤولين».

وصب مشجعو فريق ليفربول، جام غضبهم على حمزة تشودري، بعد تسببه في إصابة نجم فريقهم، الدولي المصري، محمد صلاح، بعدما تدخل بقوة في حقه في الدقيقة 89، ليضطر صلاح للخروج من المباراة قبل نهايتها. وكان ليفربول حقق فوزاً ثميناً على ليستر سيتي، بهدفين مقابل هدف واحد، ولكن فرحة «ريدز» بالفوز لم تكتمل، بسبب إصابة صلاح، وإمكان غيابه عن الملاعب خلال المباريات المقبلة.