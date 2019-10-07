«الاتحاد للطيران» شريكاً رسمياً لدوري «أبوظبي T10» للكريكت

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لدوري «أبوظبي T10» للكريكت، عن توقيع اتفاقية شراكة مع «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات، ليصبح بموجبها الناقل شريك الطيران الرسمي للدوري، الذي سينطلق في 14 نوفمبر 2019، على أرض استاد زايد للكريكت.

جاء ذلك خلال حفل توقيع أقيم في مركز الابتكار، التابع للاتحاد للطيران بأبوظبي، وبحضور طلال الهاشمي مدير قطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي الرياضي، وياسر اليوسف نائب الرئيس لشؤون الشراكات التجارية في الاتحاد للطيران في مجموعة الاتحاد للطيران، وماثيو بوتشر الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي للكريكت، وشاجي أول مولك رئيس مجلس إدارة شركة «تي 10 سبورتس مانجمنت»، إلى جانب عدد من المديرين والممثلين عن الأطراف المعنية.