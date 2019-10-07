الجنايني يتدخل لدعم الزمالك

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

يجري عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، اتصالات مكثفة من أجل دعم نادي الزمالك في أزمة غينيراسيون السنغالي، في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، ورفض الفريق السنغالي الذهاب لملعب برج العرب، اعتراضاً على تغيير موعد ومكان المباراة.وأعلن الاتحاد الأفريقي «كاف» أنه سيصدر قراره النهائي في الأزمة غداً، ويكثف الجنايني اتصالاته لدعم الزمالك ، ويلتقي اليوم مع شخصية قيادية بالكاف لمحاولة إيجاد حل للأزمة قبل اجتماع لجنة الأندية للاتحاد الأفريقي. وينتظر الفريقان القرار النهائي للكاف، إما بحسم التأهل لصالح أحدهما أو إعادة المباراة، لذا يسعى الطرفان بقوة لتقديم كل المستندات التي ترجح كفة أحدهما على الآخر.