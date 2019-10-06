«جنش» يحرج رئيس الزمالك

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

فجّر محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس فريق نادي الزمالك المصري أزمة بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، وتسبب الحارس في حرج بالغ لرئيس ناديه مرتضى منصور، بعدما كشف أن ناديه لم يهتم بتكاليف علاجه من الإصابة، وأن اتحاد الكرة هو من تكلف بكافة المصروفات، ليتعرض منصور لانتقادات على مواقع التواصل، كونه عرض قبل ذلك علاج لاعب الأهلي مؤمن زكريا على نفقته الخاصة، بعدما ألمح لاعب الأهلي إلى تجاهل مسؤولي ناديه، واستغلت جماهير الأهلي الفرصة وهاجمت منصور قائلين، «من الأولى علاج لاعبي فريقك»، معتبرين أن نادي الزمالك أهمل في علاج جنش.