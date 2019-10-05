الشامسي للطفلة الوحداوية: لا تحزني سنعوّض مستقبلاً

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

طيب محمد الشامسي؛ حارس مرمى الوحدة، خاطر الطفلة ياسمين النعيمي مشجعة العنابي، التي أشتهرت وسط الجماهير بعد أن نقلت كاميرات قناة أبوظبي الرياضية فرحتها من على المدرجات خلال مباراة الديربي التي جمعت الوحدة والجزيرة في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي الأسبوع الماضي.

وسمع الشامسي حديث الطفلة ياسمين، التي كانت تشتكي من حزنها لخسارة فريقها أمام السماوي في الدوري 4-3 مساء الجمعة، لحظة الخروج من إستاد من بني ياس، ليطالبها بعدم الحزن، مؤكدا لها أنهم سيعودون للانتصارات ويعوضون الخسارة، في مبادرة إنسانية من حارس المرمى الشاب.

وشهدت المباراة بين شوطيها تكريم الطفلة ياسمين بواسطة رابطة دوري المحترفين بالتعاون مع قناة أبوظبي الرياضية، بعد أن تم اختيارها صاحبة اللقطة الأجمل في الشاشة خلال الجولة الثانية من الدوري.