غينيراسيون يستقوي بسامورا في أزمة الزمالك

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أعلن فريق غينيراسيون السنغالي، أنه لن يستسلم في أزمة مباراته أمام الزمالك المصري، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذكرت تقارير صحافية سنغالية، أن مسؤولي غينيراسيون يسعون لحسم الأمور لصالحهم، من خلال التواصل مع السنغالية فاطمة سامورا، السكرتير العام للاتحاد الدولي «فيفا»، والمشرف على الاتحاد الأفريقي للاستقواء بها.

والمباراة لم تقم بسبب تغيير موعد المباراة لمدة 24 ساعة وتغيير مكان إقامتها من استاد بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، وهو ما رفضه الفريق السنغالي، وينتظر الفريقان قرار الاتحاد الأفريقي «كاف»، الثلاثاء المقبل، إما باحتساب نتيجة اللقاء لصالح الزمالك أو منافسه، خصوصاً أنه يصعب إعادة المباراة، بسبب إقامة قرعة دور المجموعات يوم الأربعاء.