زيدان.. عودة مهزوزة

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

لم يكن أشد المتشائمين للنجم الكبير الفرنسي زين الدين زيدان يعتقد أو يظن أن عودته لتدريب ريال مدريد، بعد رحيله في المرة الأولى سيكون بهذا السوء، على مستوى النتائج والأهداف والتشكيل، أصبح ريال مدريد منهاراً، ولم تفلح أهواء زيدان، التي دفعته للعودة في إنقاذ الملكي، فصار نجماً.. أتلفه الهوى.

2016

تولى زين الدين زيدان تدريب ريال مدريد للمرة الأولى في 2016 خلفاً للمدرب الإيطالي الكبير كارلو أنشيلوتي، ولم يكن اسم زيدان في عالم التدريب رناناً، بقدر رنين نجمه لاعباً، ولكن زيدان فاجأ العالم بقيادته الميرينغي للتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، محققاً نتائج متميزة، وغير متوقعة.

226

مسيرة زين الدين زيدان مدرباً منذ بدأ في تدريب مدرسة الكرة بريال مدريد «الكاستيا» لعب 226 مباراة، بمعدل انتصارات متميز في الإجمالي وهو 61.5%، ويعيبه فقط دفاعاته، حيث دخل مرماه 243 هدفاً، ولكن قوته الهجومية وتسجيل مهاجميه 511 عادل الأمر.

معدل الانتصارات

2014 – 2016 ريال مدريد «كاستيا»

45.61

2016 – 2018 ريال مدريد

69.81

2019 ريال مدريد

45

بطولات مع ريال مدريد

الدوري الإسباني 2016 -2017

كأس السوبر 2017

دوري أبطال أوروبا 2016-2017

2017-2018

سوبر أوروبا

2016 -2017

كأس العالم للأندية

2016 – 2017

ألقاب شخصية

أفضل مدرب في أوروبا 2015-2016

أفضل مدرب في العالم 2016 و2018

الأفضل «مجلة وورلد سوكر» 2017