زيدان.. عودة مهزوزة

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لم يكن أشد المتشائمين للنجم الكبير الفرنسي زين الدين زيدان يعتقد أو يظن أن عودته لتدريب ريال مدريد، بعد رحيله في المرة الأولى سيكون بهذا السوء، على مستوى النتائج والأهداف والتشكيل، أصبح ريال مدريد منهاراً، ولم تفلح أهواء زيدان، التي دفعته للعودة في إنقاذ الملكي، فصار نجماً.. أتلفه الهوى.
2016
تولى زين الدين زيدان تدريب ريال مدريد للمرة الأولى في 2016 خلفاً للمدرب الإيطالي الكبير كارلو أنشيلوتي، ولم يكن اسم زيدان في عالم التدريب رناناً، بقدر رنين نجمه لاعباً، ولكن زيدان فاجأ العالم بقيادته الميرينغي للتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، محققاً نتائج متميزة، وغير متوقعة.
226
مسيرة زين الدين زيدان مدرباً منذ بدأ في تدريب مدرسة الكرة بريال مدريد «الكاستيا» لعب 226 مباراة، بمعدل انتصارات متميز في الإجمالي وهو 61.5%، ويعيبه فقط دفاعاته، حيث دخل مرماه 243 هدفاً، ولكن قوته الهجومية وتسجيل مهاجميه 511 عادل الأمر.
معدل الانتصارات
2014 – 2016 ريال مدريد «كاستيا»
45.61
2016 – 2018 ريال مدريد
69.81
2019 ريال مدريد
45
بطولات مع ريال مدريد
الدوري الإسباني 2016 -2017
كأس السوبر 2017
دوري أبطال أوروبا 2016-2017
2017-2018
سوبر أوروبا
2016 -2017
كأس العالم للأندية
2016 – 2017
ألقاب شخصية
أفضل مدرب في أوروبا 2015-2016
أفضل مدرب في العالم 2016 و2018
الأفضل «مجلة وورلد سوكر» 2017