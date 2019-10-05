رودجرز في مهمة ثأرية بضيافة ليفربول

المصدر: ليفربول - أ ف ب

يحل المدرب الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز وفريقه ليستر سيتي ضيفاً على ناديه السابق ليفربول في مهمة ثأرية، اليوم في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويعود رودجرز إلى ملعب «أنفيلد رود» للمرة الأولى منذ إقالته من منصبه قبل أربع سنوات، وكله أمل في وقف الانطلاقة القوية لفريقه السابق المتصدر بفارق خمس نقاط عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي حامل اللقب في العامين الأخيرين. ويلعب اليوم أيضاً توتنهام في ضيافة برايتون.

وتختتم الجولة غداً فيحل تشيلسي ضيفاً على ساوثامبتون ومانشستر يونايتد على نيوكاسل، بينما يستضيف مانشستر سيتي وولفرهامبتون وآرسنال لبورنموث.