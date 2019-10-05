فضية وبرونزية لمنتخب الدراجات

المصدر: تايلاند - البيان الرياضي

تألق نجوم منتخب الدراجات في اليوم الأول لبطولة كأس آسيا للمضمار المقامة حاليا في تايلاند بمشاركة نخبة من أقوى المنتخبات الآسيوية، ونجحوا في الفوز بميداليتين فضية وبرونزية على المستوى الفرقي والفردي في المنافسات التي أقيمت صباح أمس، حيث تمكن منتخبنا الذي يضم يوسف ميرزا وأحمد المنصوري ومحمد المنصوري وجابر المنصوري وسيف الكعبي من الفوز بالمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق المطاردة الفرقية الذي فاز به المنتخب التايلاندي، فيما حقق قائد المنتخب يوسف ميرزا الميدالية البرونزية بعد فوزه بالمركز الثالث في سباق الأمونيوم، الأمر الذي يعد بداية قوية لمنتخبنا في البطولة وإضافة جديدة لنتائجه المتميزة والمشرفة في البطولات الآسيوية.