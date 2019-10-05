فوضى الكبار تفتح أبواب الصراع على «الليغا»

المصدر: مدريد - وكالات

بعد الانطلاقة «الفوضوية» للدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، يجد غرناطة العائد إلى دوري الأضواء نفسه في صراع على الصدارة عندما يحل ضيفاً على ريال مدريد اليوم ضمن منافسات المرحلة الثامنة.

وتملك سبعة فرق فرصة الدخول إلى الاستراحة الدولية في الصدارة، إذ يبتعد أتلتيك بلباو السابع بثلاث نقاط فقط عن ريال المتصدر. يجلس بينهما برشلونة رابعاً وإشبيلية سادساً قبل لقائهما في «كامب نو»، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث وسوسييداد خامساً.

لم يقدم أي فريق مستوى ثابتاً بعدما شهدت المراحل السبع الأولى نتائج متفاوتة، ما ترك الصراع مفتوحاً والاحتمالات كبيرة.