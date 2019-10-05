تشكيل أول فريق رجبي عربي لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - العوضي النمر

شهد قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي للرجبي الاحتفال الذي أقيم في القاهرة للإعلان عن تشكيل أول فريق عربي للعبة من أصحاب الهمم، من مستخدمي الكراسي المتحركة، في تحدٍ كبير لأصحاب الإرادة وإثبات أنه لا مستحيل أمام الرغبة في ممارسة الرياضة والتميز فيها.

وقال قيس الظالعي إن الاتحاد العربي للرجبي يدعم أول فريق من أصحاب الهمم في تلك اللعبة الأولمبية، والتي تشهد انطلاقة عربية كبيرة خلال السنوات الماضية، وقال إن تشكيل هذا الفريق يعد إنجازاً مصرياً وفخراً للعرب، وقال: «سندعم هذا الفريق بقوة ونحرص على مشاركته في العديد من البطولات المقبلة، تحفيزاً للاعبيه، ومد يد العون لهم لمزاولة هذه الرياضة المفيدة».