الكرة النسائية.. سعادة سودانية

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

شغل انطلاق دوري كرة القدم النسائية المجالس السودانية، ووجد تفاعلاً كبيراً من داخل المجتمع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومشجع وداعم لحق المرأة في ممارسة رياضة كرة القدم، ومسانداً لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلزام الاتحادات الوطنية بتنظيم منافسات لكرة القدم النسائية، وبين رافض لممارسة النساء لعبة كرة القدم استناداً لعادات وتقاليد بالية.

الصحفية نضال عجيب قالت في حديثها لـ «البيان الرياضي»: «لم أكن أتخيل مشاهدة مباراة في كرة القدم النسائية من داخل استاد الخرطوم، أشعر بالسعادة وكذلك الجمهور، انتظرت طويلاً لأشاهد هذه المباراة، نحن نخطو نحو المدنية بخطى متسارعة، لم يكن بإمكاننا الجلوس في الاستادات أو السماح للفتيات بلعب الكرة، ناهيك عن مباراة رسمية ضمن دوري كرة القدم للسيدات لأول مرة في تاريخ السودان، لم يكن لهذه الخطوة أن تحدث في عهد النظام السابق، ما لفت انتباهي أن الجمهور لم يكن يعلق على زي اللاعبات، وإنما على التشجيع والدعم والمتعة في مشاهدة مباراة كرة قدم لفريق نسائي».

واعتبرتها نضال عجيب لحظة فاصلة بين ماضٍ قاتلوا حسب تعبيرها من أجل تغييره، وبين حاضر عملوا من أجله.

فيما عبّرت الإعلامية هند أوهاج عن سعادتها الكبيرة بالحدث قائلة في تصريح لـ «البيان الرياضي»: «الحضور الجماهيري كان كبيراً ووجدن الدعم والمؤازرة والتشجيع طوال زمن المباراة، ومن الأشياء اللافتة أن التشجيع كان يتم للفريقين من الجمهور الذي جذبه الحدث».

وأضافت هند أن علاقتها بكرة القدم ضعيفة، ومع ذلك لديها الإصرار لمتابعة مباريات كرة القدم النسائية لزيادة حصيلتها المعرفية بالمنشط، مؤكدة أنها تحتاج إلى ذلك أيضاً بحكم عملها كمعدة ومقدمة للبرامج. وتتناقل مواقع التواصل الاجتماعي يومياً أخبار وأحداث وصور مباريات دوري السيدات السوداني.