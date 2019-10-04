8 من أصحاب الهمم في «موانئ دبي العالمية» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعلن 8 لاعبي غولف من أصحاب الهمم، جهوزيتهم للمشاركة في بطولة «نهائي دبي»، وهي البطولة الجديدة المكونة من 36 حفرة للاعبي الغولف أصحاب الهمم، والتي ستقام ضمن فعاليات بطولة جولة موانئ دبي العالمية في نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي. وتأكدت مشاركة السويدي يواكيم بيوركمان، والأمريكي تشاد فايفر، كآخر المتأهلين إلى النهائي في دبي، والذي سيقام 22 و23 نوفمبر المقبل.