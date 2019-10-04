الأزرق الكويتي يبحث في الأردن استعادة الثقة

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

يبدأ اليوم منتخب الكويت لكرة القدم أولى الحصص التدريبية التي سيخوضها في العاصمة الأردنية عمان استعداداً لخوض مباراته المهمة أمام «النشامى» الخميس المقبل ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية للتصفيات الموحدة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

ويسعى الأزرق إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعيده إلى دائرة المنافسة على صدارة المجموعة والتأهل للمرحلة الثانية لتصفيات المونديال وآسيا، بعدما تلقى هزيمة قاسية في الجولة الثانية أمام المنتخب الأسترالي في ملعبه وبين جماهيره. ومن ناحية أخرى، وافق الجهاز الفني بقيادة المدرب الكويتي ثامر عناد على مواجهة منتخب تركمانستان ودياً 15 الجاري استعداداً لخوض لقاءي الأزرق المقبلين بالتصفيات أمام المنتخبين التايواني والنيبالي، وسيعود الوفد من العاصمة الأردنية عمان صباح الجمعة المقبلة عقب المباراة.