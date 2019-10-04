هوساوي يعلن اعتزاله دولياً

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلن اللاعب عمر هوساوي قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمس، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده دون أن يوضح السبب، في الوقت الذي ينتظر المنتخب السعودي خوض لقاء مهم أمام نظيره السنغافوري بمنطقة القصيم شمال العاصمة الرياض ضمن التصفيات الأولية المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا يوم الخميس المقبل.

واختار هوساوي حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ليعلن قراره كاتباً: «سوف أنظر دائماً إلى مسيرتي مع المنتخب الأول كمصدر فخر واعتزاز».

وأضاف: «في هذا اليوم أكتب السطر النهائي لهذه المسيرة مع المنتخب الأول، مثمناً وشاكراً لكل من وقف مع عمر هوساوي خلال مسيرته من مسؤولين ومدربين وجمهور رياضي».