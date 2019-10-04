صلاح مُنقذ ليفربول من انتفاضة ريد بول

المصدر: لندن - د ب أ

أنقذ النجم الدولي المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول الإنجليزي، من انتفاضة ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي، ليقود الفريق الأحمر لانتزاع فوز مثير 4 - 3 على منافسه أول من أمس، في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي شهدت تعادل نابولي الإيطالي بدون أهداف مع مضيفه جينك البلجيكي.

سجل لليفربول ساديو مانيه في الدقيقة التاسعة، وأندرو روبرتسون في الدقيقة 25، وصلاح في الدقيقة 36، قبل أن يقلص ي تشان هوانغ الفارق لمصلحة ريد بول في الدقيقة 39، ثم تاكيومي مينامينو وإرلينغ براوت هولاند الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 56 و60.

ولكن صلاح أنقذ ليفربول بالهدف الرابع في الدقيقة 69، الذي منحه النقاط الثلاث أمام الفريق النمساوي.