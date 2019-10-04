سيرج غنابري.. ماكينة أهداف

المصدر: إعداد – مجتبى فاروق

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تفجرت موهبة سيرج غنابري تماماً مع بايرن ميونيخ، وبات الجناح الألماني من أميز صفقات «ملك بافاريا»، بعد أن بات صديقاً دائماً لشباك المنافسين، كما يساهم بشكل مباشر في تهيئة الأهداف لبقية لاعبي بايرن ميونيخ.

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دفع فيردر بريمن 5 ملايين يورو من أجل الحصول على خدمات سيرج غنابري، واعتبر أرسنال الذي كان يملك حقوق بطاقة اللاعب أن المبلغ كبير جداً على لاعب انضم للنادي مجاناً، حيث بدا مسيرته في أكاديمية شباب أرسنال.

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لم يقدر توني بوليس مدرب ألبيون الأسبق موهبة غنابري، حيث أشركه مرة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال ستة أشهر قضاها اللاعب معاراً من أرسنال إلى ألبيون.

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لم يتخيل بريمن أن غنابري سيصل إلى هذه الدرجة من النضج الكروي سريعاً، حيث وضع شرطاً جزائياً في عقده بلغ 8 ملايين يورو فقط، وهذا ما استغله بايرن ميونيخ الذي ضم اللاعب بعد أن دفعه شرطه الجزائي عام 2018.

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يمتلك أفضل متوسط تسجيل في تاريخ المنتخب الألماني، حيث سجل 9 أهداف خلال 10 مباريات شارك فيها مع منتخب ألمانيا الأول بمتوسط بلغ 0.9 هدف في المباراة.

بطاقة

الاسم: سيرج ديفيد غنابري

تاريخ الميلاد: 14 – 7 - 1995

مكان الميلاد: شتوتغارت – ألمانيا

الطول: 175 سم

الخانة: جناح

الأندية

أرسنال: 2012 – 2015

ألبيون: 2015 - 2016

بريمن: 2016 – 2017

هوفنهايم: 2017 – 2018

بايرن ميونيخ: 2018 -

إحصاءات الموسم

عدد المباريات: 17

عدد الدقائق: 565

الأهداف: 7

التمريرات الحاسمة: 3

البطاقات الصفراء: 1

البطاقات الحمراء: 0

محاولات على المرمى: 2.5 في المباراة

دقة التمرير: 89.6%

قيادة الهجمات: 4.2 في المباراة

نجم المباراة: 1

نقاط القوة

التمركز في منطقة الجزاء: 99%

الكرات العكسية: 97%

قيادة الهجمة: 98%

إنهاء الهجمة: 96%

التحكم في الكرة: 94%

المهام الدفاعية: 93%

دعم الزملاء: 94.5%