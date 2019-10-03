الاحتفاء بهزاع المنصوري وجوائز ومسابقات في مباريات دورينا

المصدر: دبي ــ البيان الرياضي

تحرص رابطة المحترفين الإماراتية، على إقامة العديد من الفعاليات في مباريات المسابقات التي تنظمها، وذلك ضمن أهدافها الرامية إلى تحسين تجربة يوم المباراة، وستشهد الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي اليوم وغداً، العديد من الأحداث المميزة.

وخصصت رابطة المحترفين احتفالية ترحيبية، تتزامن مع عودة رائد الفضاء الإماراتي «هزاع المنصوري»، ورسائل تهنئة، مطبوعات ومجسمات، ومتابعة لوصول المركبة للأرض، وذلك قبيل وخلال مباريات الجولة الثالثة لدورينا.

وتماشياً مع المبادرة التي أطلقتها الرابطة المحترفين الإماراتية في الجولة الماضية، بالتعاون مع قناة أبوظبي الرياضية، من خلال تخصيص أجمل لقطة في كل جولة، وتكريم الفائز، ستكرم الرابطة خلال مباراة بني ياس والوحدة غداً، الطفلة ياسمين النعيمي، التي رصدتها كاميرات مباراة الوحدة والجزيرة، وهي تعبر بطريقتها الخاصة على فرحتها بتسجيل هدف الفوز لفريق الوحدة.

كما حقق لاعب الشارقة إيغور كورونادو أعلى رصيد من النقاط في لعبة فانتاسي دورينا، وسيتم تكريم إيغور من خلال تسليمه درع تذكارية قبل انطلاق مباراة فريقه أمام العين اليوم. وسيتم تسليم درع أفضل لاعب، أفضل حارس مرمى وأفضل مدرب، بعد إغلاق التصويت الذي انطلق أمس، وينتهي ظهر اليوم.

وسيتم إجراء سحوبات على التذاكر بين شوطي كل مباراة من مباريات الجولة، فيما يتم تسليم الجوائز للفائزين بعد نهاية المباراة مباشرة. وتشمل الجوائز أجهزة إلكترونية، مثل ساعات وهواتف ذكية وأجهزة لوحية.