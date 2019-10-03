سيلفا مُتهم بسوء السلوك بسبب تغريدة

المصدر: لندن - أ ف ب

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم البرتغالي برناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي بـ«سوء السلوك»، على خلفية تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» موجهة إلى زميله الفرنسي بنجامان مندي، اعتُبِرت ذات طبيعة عنصرية، على رغم أن المعنيين أكدا أنها كانت على سبيل المزاح بين صديقين.

ونشر الدولي البرتغالي في تغريدة، صورة مندي عندما كان طفلاً، إلى جانب صورة كاريكاتورية لشخصية ذات بشرة سوداء، تمثل العلامة التجارية لأحد صانعي الفول السوداني. ورغم حذف سيلفا للتغريدة، إلا أنها أثارت انتقادات واسعة باعتبارها تحمل عنصرية.