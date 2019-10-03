«مارشميلو» في حفل فورمولا1 أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

استكملت حلبة مرسى ياس وشركة فلاش للترفيه عقد نجوم حفلات مهرجان «ياسلام» على هامش سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2019 في أبوظبي، بإضافة اثنين من كبار نجوم عالم الموسيقى والغناء الغربي ليمتعا جمهور السباق في أبوظبي في الليلتين السابقتين للسباق الرئيسي.

وتنطلق أولى حفلات مهرجان ياسلام لما بعد سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1، بحضور الدي جي الشهير مارشميلو، 28 نوفمبر، فيما يشهد السبت 30 نوفمبر حضور نجمة الغناء العالمية لانا ديل راي.

وبهذا يكتمل عقد نجوم حفلات مهرجان ياسلام لما بعد سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لهذا العام، وينضم الدي جي مارشميلو والمغنية لانا ديل راي إلى ترافيس سكوت، الذي يعتلي منصة المسرح في ميدان دو مساء الجمعة 29 نوفمبر، فيما تختتم فرقة ذا كيلرز الحفلات مساء الأحد 1 ديسمبر.

ويشهد سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي لأول مرة حضور سباقات بطولة فورمولا 4 الإمارات لتكون إحدى سباقات الدعم خلال عطلة الأسبوع، وتشارك كل من حمدة وآمنة القبيسي في سباقات هذه البطولة التي تتيح للمواهب الناشئة إثبات قدراتها والتدرج في رياضة سباق السيارات.