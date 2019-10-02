البطائح بطل كأس الاتحاد للصالات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

توّج الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي مساء أول من أمس فريق نادي البطائح بطلاً لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات بعد فوزه على خورفكان 6-1 في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين على ملعب صالة نادي مليحة الثقافي الرياضي، وهي البطولة الأولى الجماعية في تاريخ نادي البطائح.

وجرت مراسم التتويج بحضور ومشاركة خالد المدفع الأمين المساعد في الهيئة العامة للرياضة وعيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي وعبد الملك جاني رئيس لجنة كرة الصالات وحمد سالم بن حمودة رئيس نادي البطائح وعبيد سعيد الطنيجي أمين السر العام وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان ومحمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة وأحمد يعقوب ممثل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.