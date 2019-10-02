جماهير الوداد تتوشح بالسواد وتهاجم «كاف»

المصدر: الرباط - وكالات

عبر مشجعو الوداد المغربي بطريقة «راقية»، عن امتعاضهم من قرار الاتحاد الإفريقي، القاضي باعتبار فريقهم منسحباً من نهائي النسخة الماضية لدوري أبطال إفريقيا وتتويج الترجي التونسي.

وتعمد جمهور الوداد الاتشاح بالسواد في ملعب محمد الخامس، الذي احتضن مواجهة فريقهم أمام نواذيبو ، احتجاجاً على قرارات الاتحاد الإفريقي «كاف» في أزمة مباراة النهائي مع الترجي. كما وجه الجمهور البيضاوي رسالة قوية لـ«الكاف» باللغة الإنجليزية جاء فيها «هدف واحد كان كافيا لإثبات فسادكم».

ورفع الجمهور الودادي خلال اللقاء الذي جمع الفريق الأحمر بضيفه «إف سي نواذيبو» الموريتاني في الدور التمهيدي من دوري الأبطال، «تيفو» يصور هدف لاعب الوداد وليد الكرتي في مرمى الترجي، والذي تم إلغاؤه بداعي تسلل مشكوك في صحته.