رونالدو: اعتزالي أقرب مما تتوقعون

المصدر: دبي ـ مجتبى فاروق

فجر البرتغالي كريستيانو رونالدو مفاجأة كبرى خلال حديث له مع مجلة بيلد الألمانية نشر أمس، أكد من خلاله أنه كان يتحضر خلال السنوات الخمس الأخيرة للحياة بعد كرة القدم، معتبراً أن اعتزاله ربما يحدث الموسم المقبل أو الذي يليه على أبعد تقدير.

وكان الدون البرتغالي البالغ من العمر 34 عاماً، يصر في جميع تصريحاته السابقة أنه سيواصل اللعب حتى سن الأربعين من عمره، وأن أمامه سنوات من العطاء في الملاعب، من واقع حرصه على الابتعاد عن السهر، والمحافظة على نظامه الغذائي، إلى جانب اجتهاده في التدريبات الذي يضعه في مستوى لياقي واحد مع لاعبين في بداية العشرينات من عمرهم.

وأضاف رونالدو: مازلت أحب كرة القدم، واحب أن أمتع عشاق رونالدو ومحبي الكرة الجميلة، لكن علي أن أكون واقعياً، أدرس منذ فترة الحياة بعد كرة القدم، خلال عامين من الآن ربما لن أعود لاعباً لكرة القدم، لا أحد يدري ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل القريب.

وكان الدون شرع بالفعل في الترتيب لحياته بعد نهاية مشواره كلاعب كرة قدم، وكانت الخطوة الأولى العقد لمدى الحياة الذي وقعه مع شركة نايكي الأمريكية للمعدات الرياضية، حيث سيحصل على مليار يورو مقابل الدعاية لمنتجات الشركة مدى حياته، وهو العقد الذي حصل عليه اثنان فقط من الرياضيين من قبل، وتحديداً أسطورتي السلة الأمريكية مايكل جوردون وليبرون جيمس، كما بدأ رونالدو سلسلة من المنتجات الشخصية ضمن سلسلة «سي آر 7» من بينها مجموعة عطور وملابس رجالية.