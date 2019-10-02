تبرئة ميسي من تهمة غسيل الأموال

المصدر: مدريد - وكالات

قضت المحكمة المركزية في العاصمة الإسبانية مدريد، ببراءة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة ، من تهمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال المتعلقة بمؤسسته الخاصة.

وذكرت صحيفة «ماركا»، أول من أمس أن القاضية ماريا تاردون، رفضت الدعوى القضائية المرفوعة من قبل موظف سابق في مؤسسة «ميسي»، ضد اللاعب ووالده وشقيقه.

وأضافت: «القاضية أوضحت أن الشكوى لم تتضمن أي أدلة، بل كانت تستند فقط إلى معلومات من مقالات في الصحف».

وأشارت الصحيفة إلى أن القاضية قررت إغلاق القضية لأنها لا ترى أي ضرورة لاستمرار القضية، أو أي شبهة لعمل إجرامي.

وكانت النيابة العامة في الأرجنتين بدورها، اتهمت قائد منتخب «التانغو» ووالده، بغسيل الأموال، عن طريق مؤسسة تحمل اسم اللاعب.