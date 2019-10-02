بيريز يقتحم «التوب 20» في السباق إلى غولف دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انضم الفرنسي فيكتور بيريز إلى قائمة الـ 20 الأوائل في ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، بعدما توج بلقب بطولة «ألفرد دانهل لينكس» على ملعب سانت أندروز العريق في اسكتلندا، ليضمن تواجده لأول مرة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تقام في شهر نوفمبر المقبل على ملاعب عقارات جميرا للغولف، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ونجح بيريز بدخول قائمة «التوب 20» بعدما تفوق على الإنجليزي ماثيو ساوثغيت ، لينتقل من المركز 76 إلى المركز 17 في ترتيب «السباق إلى دبي» بعدما كسب 915 نقطة.