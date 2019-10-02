نجم تشيلسي لا يملك «أجرة التاكسي»

المصدر: لندن - وكالات

تورط روس باركلي، نجم تشيلسي، في شجار مع سائق سيارة تاكسي بمدينة ليفربول، بعدما رفض دفع ثمن الرحلة، وفق ما صحيفة «ميرور» .

وأوضح المصدر أن باركلي استقل سيارة الأجرة، الأحد الماضي، إلا أنه بعد توصيله، لم يجد أموالاً ليدفع بها ثمن الرحلة، الأمر الذي أدخله في صراع مع السائق.

وتابع، نقلاً عن شهود عيان، أن النجم الإنجليزي البالغ من العمر 25 عاما وضع في موقف محرج، حيث تعرض لسخرية كبيرة من طرف من حضروا الواقعة. وقال أحدهم ساخراً بصوت عال «كيف لا يملك نجم فريق كبير مثل تشيلسي أموالاً لتسديد ثمن الرحلة؟».. وبعد مشادة ، قرر سائق التاكسي الاتصال بالشرطة للتدخل وحل هذا النزاع.

وحضر عنصران من شرطة ليفربول إلى المكان، حيث قاما بعد ذلك باصطحاب باركلي إلى أقرب صراف آلي لسحب الأموال المطلوبة لأداء المستحقات.