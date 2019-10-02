فرح يهاجم مدربه السابق

المصدر: لندن - وكالات

قال البطل الأولمبي البريطاني محمد فرح أمس إنه لا يتسامح مطلقاً مع أي شخص ينتهك قواعد المنشطات بعد إيقاف مدربه السابق ألبرتو سالازار أربع سنوات.

وقالت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات إنها عاقبت سالازار بداعي «تسهيل تعاطي مواد محظورة» عندما كان يشغل منصب كبير المدربين في برنامج لتطوير أداء متسابقي سباقات التحمل في الولايات المتحدة ترعاه شركة نايكي في أوريجون.

وقال فرح في بيان لشبكة سكاي سبورتس أشعر بالارتياح بعد أن أكملت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات تحقيقاتها بشأن ألبرتو سالازار. لقد تركت مشروع نايكي في أوريجون في 2017 لكني لا أتسامح مطلقاً مع أي شخص يخالف القواعد او يتجاوزها. صدر قرار بالفعل وأنا سعيد بانتهاء القضية.