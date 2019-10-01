مواقع التواصل الاجتماعي تشيد بفيديو «مدرس صعيد مصر»!

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حقق فيديو لأحد المعلمين المصريين خلال حصة النشاط الرياضي في إحدى مدارس الصعيد، انتشاراً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعية خلال الساعات الماضية.

ويظهر الفيديو المدرس ياسر ياسين، في مدرسة البطل أحمد عثمان بمحافظة سوهاج، وهو يدفع أحد الأطفال عبر كرسيه المتحرك، ليشارك زملاؤه في المدرسة النشاط الرياضي، ضمن برامج الدمج العملي للطلبة حتى لا يشعروا بالتمييز.

ووصلت نسب المشاهدة للفيديو إلى أعداد كبيرة، ونال الكثير من التعليقات الإيجابية والإشادة من قبل المتابعين، خاصة وأنه يحمل لمسة إنسانية جميلة من المدرس.