قصة حب وزواج بسبب (لايكات تويتر)

المصدر: دبي-ياسر قاسم

كشف لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب البلجيكي "دي بروين" عن قصة زواجه المرتبطة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي فقال: تعرفت على زوجتي عن طريق تويتر، عندما كنت مع فريق "فيردر بريمن" لم يكن لدي الكثير من المتابعين.



كنت كلما أضع تغريدة تقوم فتاة جميلة بعمل لايك لها .. لاحظ أحد أصدقائي ذلك وقال تبدو فتاة لطيفة يجب أن ترسل لها رسالة، قلت له الناس هنا لايحبوني من المستحيل أن ترد.



أمسك صديقي بهاتفي وقال سأرسل، فكرت قليلاً ثم قلت حسناً أرسل، لم أكن أتوقع أن هذه العلاقة ستتطور لتصبح هذه الفتاة زوجتي، لحسن الحظ أرسل الرسالة وردت علي.



ثم تعرفنا على بعض لعدة أشهر عن طريق الرسائل حتى شعرت أنها غيرت حياتي والآن لا أستطيع العيش بدونها، الآن هي زوجتي وهي أهم الناس في حياتي، هي ضحت بكل شيء من أجلي ولمساعدتي على متابعة حلمي في كرة القدم ومشوار حياتي.