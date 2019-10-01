إشادة دولية بحكمنا حامد الروسي في مونديال الطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

عاد إلى الدولة، حكمنا العالمي في الكرة الطائرة، حامد الروسي، بعد مشاركته في إدارة كأس العالم للكرة الطائرة للسيدات باليابان، حيث أدار خمس مباريات باقتدار خلال البطولة التي تقام كل 4 سنوات، واستحق إشادة مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة.

وأقيمت البطولة بنظام الدوري من دور واحد، وتمكن الروسي، من المساهمة في إنجاح المباريات التي شارك في إدارتها، وأبرزها لقاء تحديد المركز الثاني، مع العلم أن مباريات البطولة أقيمت في 5 مدن، وهي يوكوهاما وهماماتسو وتويوتا وسبورو وأوساكا.

ومن ناحية أخرى، حقق شباب الأهلي، فوزاً صعباً على الوصل 3-2، في الجولة الثالثة من الدوري التمهيدي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال، وشهدت الجولة نفسها، فوز حتا على الظفرة 3-0، والعين على النصر 3-1.