قناة دبي الرياضية في حلة جديدة اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حدد راشد أميري نائب المدير التنفيذي لشؤون القنوات في قطاع الإذاعة والتلفزيون، الساعة الثامنة من مساء اليوم موعداً لإطلاق الحلة الجديدة لقناة دبي الرياضية بطريقة عصرية مبتكرة، تعكس جهود فرق العمل على مدار الأشهر الماضية، مؤكداً أن جمهور دبي الرياضية سيتابع مجموعة من البرامج الرياضية الجديدة، إلى جانب نخبة من المواسم المتجددة من البرامج التي نالت نسب متابعة عالية في المواسم السابقة ونجحت في مواكبة كافة الفعاليات والأحداث الرياضية عبر شبكة مراسليها وفرق العمل المنتشرة في كافة الملاعب والمساحات الرياضية داخلياً وخارجياً.

وأكد راشد أميري، أن قناة دبي الرياضية دأبت منذ انطلاقتها في العام 1998، على تكريس حضورها بين الأوساط الجماهيرية والإعلامية كقناة رائدة تعكس مكانة إمارة دبي كعاصمة للرياضة في الشرق الأوسط، من خلال بثها التلفزيوني والرقمي العالي الجودة، ولتحصل على لقب (قناة الجماهير) لجهودها المتواصلة في نقل الفعاليات الرياضية المختلفة المحلية والعربية والدولية عبر مجموعة من البرامج والتغطيات المبتكرة، إلى جانب الفواصل والشارات والإعلانات التلفزيونية الخاصة بالحلة الجديدة.

بدوره أشار عبد الرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام، إلى مجموعة البرامج الجديدة التي سيتابعها الجمهور ابتداء من أوائل شهر أكتوبر، متوجهاً بالشكر إلى أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، وإلى راشد أميري نائب المدير التنفيذي لشؤون القنوات في قطاع الإذاعة والتلفزيون، وإلى فرق العمل في تلفزيون دبي بقنواته المتعددة على تقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي والفني لإطلاق الحلة المتجددة لقناة دبي الرياضية على صعيد الشكل والمضمون.

ويأتي في مقدمة برامج الحلة الجديدة لقناة دبي الرياضية، الموسم المتجدد من برنامج «الجماهير» مع الإعلامي الإماراتي حسن حبيب، حاملاً معه الكثير من الأفكار والاقتراحات الجماهيرية للبرنامج الأكثر شهرة وشعبية على شاشات التلفزة العربية، محققاً رقماً قياسياً في عدد مواسمه التي وصلت إلى 16 موسماً سابقاً، وذلك ابتداء من مساء اليوم الساعة: 21:00 بتوقيت الإمارات، حيث يقدم حسن حبيب البرنامج، بحلة جديدة مع ضيف الحلقة الأولى، خالد عيسى حارس منتخب الإمارات ونادي العين، والكثير من المفاجآت الجديدة، إلى جانب تقرير عن الألماني «شايفر» مدرب نادي بني ياس، وعميد المدربين في فترة الاحتراف بدوري الخليج العربي، وذلك من خلال زيارة خاصة لمنزله في العاصمة أبوظبي.

أما يوم الخميس الثالث من أكتوبر فسيتابع الجمهور وقبل بداية المنافسات الكروية، حلقة من البرنامج الرياضي الجديد «الملعب»، والذي يتناول الجانب التحليلي الذي يسبق مباريات كرة القدم، يليه مباشرة حلقة جديدة من برنامج «المنصة» في موسمه المتجدد، كبرنامج حواري تحليلي مع عدنان حمد ومشعل القحطاني ومحمد جاسم.

أما في السادس من أكتوبر فسيتابع الجمهور ابتداء من الساعة: 23:00 بتوقيت الإمارات البرنامج الرياضي الجديد «كوتش» من إعداد وتقديم حسني الزغدودي، يتناول من خلاله لقاءات حصرية مع مدربي الفرق المشاركة في الدوري الإماراتي، ومتوقفاً عند الكثير من الجوانب الإنسانية والمهنية الناجحة.

في الوقت الذي يطل الموسم الجديد من برنامج «مجرد رأي» مع الإعلامية الإماراتية حصة الرياسي، مساء الإثنين 7 أكتوبر ابتداء من الساعة: 21:00 بتوقيت الإمارات.

كما يطل البرنامج الجديد «سوكر بوكس» في حلقاته الجديدة، مساء كل إثنين، ابتداء من (14أكتوبر) الساعة: 23:00 بتوقيت الإمارات.

وابتداء من (16أكتوبر) يطل البرنامج الجديد «هذا المساء» في حلقاته الجديدة يومي الأحد والأربعاء ابتداء من الساعة: 21:00 بتوقيت الإمارات، كبرنامج حواري يستعرض أهم القضايا الرياضية.